Sapin de Noël supprimé à Bordeaux : "l'arbre mort" a trouvé un nouveau point de chute

Le maire EELV de Bordeaux avait en effet annoncé en septembre qu'il n'installerait plus place Pey-Berland, près de la mairie et de la cathédrale, le traditionnel et monumental sapin de Noël illuminé. Il le qualifiait "d'arbre mort" et "d'onéreux". Une décision qui avait suscité une vive polémique et valu une volée de bois vert à Pierre Hurmic, au point que Sud Ouest indique cette semaine qu'il vient de porter plainte contre des courriers insultants et menaçants.

Cette décision, le maire de Malemort ne l'avait "pas appréciée" non plus. "Au-delà de la tradition de Noël importante à défendre en cette période de crise sanitaire, c'est toute une filière sur notre territoire qui est concernée, peste-t-il. Ces sapins de Haute-Corrèze sont justement plantés pour être coupés un jour (...). C'est une forêt gérée par des professionnels."

Le gérant en question, Philippe Maus, dont la plantation corrézienne de 300 hectares fournit chaque année plus de 10.000 grands sapins aux municipalités françaises, avait d'ailleurs bien tenté de défendre son travail "100% écolo, ni engrais, ni pesticide" auprès de la mairie de Bordeaux. En vain.