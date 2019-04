VIDÉO - Quand la police sauve une chèvre naine en plein New York

Drôle d'intervention pour la police de New York. Ce vendredi, les forces de l'ordre sont intervenues pour procéder au sauvetage... d'une chèvre naine. L'animal a été découvert, errant, dans la cour d'une maison dans le quartier du Queens, dans le sud de la ville. The New York Post raconte que le chevreau pleurait et bêlait lorsque les forces de l'ordre l'ont enveloppé comme un enfant, réconforté dans les bras d'une officière, qui est apparue très attendrie par ce moment sur les images publiées par le NYPD sur Twitter. "Il est si mignon", lance-t-elle dans la vidéo, portant l'animal, baptisé Josh, contre elle.