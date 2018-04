REGARDEZ - Cet homme a décidé de reproduire le même marathon que Forrest Gump

"La vie, c'est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber", disait la mère de Forrest Gump dans ce film au 6 Oscars. De quoi inciter à prendre des risques dans la vie, non ? C'est en tout cas ce qu'a décidé de faire Rob Pop, un Britannique de 39 ans. Dimanche, il s'est distingué au marathon de Londres en battant le record du monde du marathonien déguisé en personnage de film, à savoir Forrest Gump (2 heures, 36 minutes et 28 secondes).





L'occasion pour le grand public de découvrir l'histoire incroyable de cet homme qui, depuis presque deux ans, a décidé de reproduire la même performance que dans le long-métrage : courir 33.000 kilomètres à travers les Etats-Unis, et cela pendant trois ans, en respectant les différentes destinations du film. A l'heure actuelle, Rob Pop a déjà parcouru 25.000 kilomètres et donne des nouvelles de son périple sur sa page Instagram.