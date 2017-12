VIDÉO - Secouru au large de La Réunion le jour de Noël, ce Polonais dérivait depuis sept mois en mer

L’histoire est assez impressionnante, mais attendez la suite. Son périple aurait débuté en réalité en 2014 ! Toujours selon ses dires, Zbigniew Reket vivait jusqu’à cette date aux Etats-Unis. Il souhaite alors acquérir un bateau et décide de partir en Inde pour en acheter un. On vous l’accorde, il s’agit d’un long voyage, l’affaire devait être bonne. Manque de bol, celle-ci conclue, son titre de séjour américain arrivant à expiration, impossible pour le quinquagénaire de retourner chez lui. Il met alors le cap sur Jakarta, une destination qu’il n’atteindra jamais car déjà, les premières pannes arrivent. Son mât est cassé et les vents le poussent vers l’ouest. Il atterrit aux Comores où il serait resté, selon lui, deux ans. De quoi lui laisser le temps de réparer son bateau. Il en aurait profité pour demander de l’aide à l’ambassade polonaise basée au Kenya. Sans grand succès : "Ils ne voulaient pas me rapatrier, ils m'ont donné 150 euros et c'est tout", dit-il au Journal de l'île de la Réunion. La suite est un peu floue. Selon certaines versions, il aurait été chassé de cet îlot de l’Océan Indien, dans d’autres il aurait voulu rejoindre l’Afrique du Sud. Toujours est-il qu’il quitte les Comores le 20 mai dernier. Mais Zbigniew Reket semble être un piètre bricoleur, car son navire tombe à nouveau en panne. Après qu’un voilier l’a enfin repéré ce lundi, il a pu être rapatrié à terre. Les médecins qui l’ont ausculté ont noté des carences alimentaires, mais aucune pathologie sévère.