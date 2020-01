VIDÉO- Soldes : un bug informatique sème la pagaille avec des téléviseurs... à 30 euros

Des cris, des bousculades, des engueulades, des queues à l'arrêt qui n'en finissent plus de s'allonger, la police obligée d'intervenir pour éviter que les choses ne dégénèrent, et des hypermarchés fermant leurs portes à 1h du matin au lieu de 21h30... Cela s'est passé mercredi 8 janvier, premier jour des soldes, dans des hypermarchés Géant Casino de Montpellier et de neuf autres magasins. En cause : un problème d'affichage des prix dans les rayons électroménagers et hi-fi.