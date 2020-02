Stars du web : ces animaux qui font vendre

Dans le monde du web et des réseaux sociaux, les animaux sont devenus des influenceurs beaucoup plus rentables que les humains. Grumpy cat a par exemple rassemblé une communauté de près de trois millions de followers. Aux États-Unis, certaines enseignes n'hésitent plus à débourser jusqu'à 10.000 euros pour s'afficher avec ces animaux influenceurs et séduire les clients.



