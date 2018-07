"The People Walker" : il vend ses services pour se promener avec des gens

A la base, Chuck McCarthy voulait devenir promeneur de chiens pour gagner de l'argent, mais il a finalement troqué ses amis canins pour de vraies personnes. Selon lui, son métier offrirait aux clients un peu de compagnie, la motivation de sortir et la sensation de se sentir en sécurité. C'est ainsi qu'il a créé son entreprise il y a deux ans et gagne de l'argent en accompagnant les gens dans leur promenade pour 30 dollars l'heure. Comment se procurer son service ? Quid de l'étendue de son succès ? Quels sont ses projets ?



