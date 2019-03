VIDÉO - Tim "Apple" plutôt que Tim Cook : Trump se justifie en disant qu'il a voulu "gagner du temps et des mots"

Le président américain est sujet à des moqueries après une énième bourde. Une séquence vidéo, où il hommage au patron d'Apple en l'appelant Tim "Apple" au lieu de Tim Cook, tourne en boucle depuis trois jours. La télé américaine et la toile s'en sont amusées. Tim Cook s'est, lui aussi, moqué de ce lapsus sur les réseaux sociaux en se renommant Tim Apple (en utilisant l'emoji d'une pomme) sur Twitter.





La drôlerie de la séquence n'a toutefois pas franchi les portes de la Maison Blanche. Via son compte Twitter, Donald Trump a utilisé sa mauvaise foi légendaire pour faire valoir qu'il avait fait exprès de mixer Tim et Apple pour, dit-il, "économiser du temps et des mots". Et, pour faire bonne mesure, a décoché une flèche à l'encontre des "Fake News" qui "se sont saisies de l'affaire de façon moqueuse" pour en faire "une autre histoire négative sur Trump".