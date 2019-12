"Tout ce que je veux pour Noël, c'est des trains" : Montéa adapte le tube de Mariah Carey à l'occasion de la grève

Elle en est la première étonnée. Montéa ne s'attendait pas à ce que sa chanson se faufile dans une actualité remplie par le mouvement social, qui enchaîne son 20e jour ce mardi 24 décembre. La jeune chanteuse originaire des Hauts-de-Seine est revenue pour LCI sur la genèse de sa parodie qui fait le tour des réseaux sociaux depuis cinq jours.

"J''étais bloquée chez moi. Je devais aller au travail, j'ai essayé et je n'ai pas pu. Je suis rentrée chez moi et je me suis dit : 'On va en rire'", relate-t-elle. Il ne lui faut pas bien longtemps pour adapter le tube de Noël de Mariah Carey. "All I want for Christmas is you" devient "Tout ce que je veux pour Noël, c'est des trains".