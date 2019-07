L'"homme volant" Franky Zapata retentera dimanche de traverser la Manche

Très énervé par cet échec, selon son entourage, Franky Zapata a immédiatement promis de rééditer l'expérience. "Franky est très déçu mais, en général, il ne s'arrête pas sur un échec", avait déclaré son épouse Krystel.





Son entourage a annoncé mardi à l'AFP qu'il allait retenter son pari "dimanche ", "normalement le matin". Le décollage se fera au même endroit que jeudi dernier, près de la plage de Sangatte (Pas-de-Calais). Et le Marseillais a mis toutes les chances de son côté pour que cette nouvelle tentative soit la bonne. "Nous avons choisi un ravitaillement sur un bateau plus grand, à bord d'un remorqueur, et dans les eaux françaises", a indiqué l'entourage de M. Zapata, les autorités françaises ayant accepté cette fois-ci un réapprovisionnement côté français.





"Il a passé tout le week-end à Marseille à réparer son matériel" électronique endommagé jeudi dernier, avait indiqué son entourage la veille. Il ne restait plus qu'à représenter son dossier à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. Celle-ci avait d'ores et déjà indiqué qu'elle n'émettrait pas d'avis défavorable.