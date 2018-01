VIDÉO - Un avion s'enflamme après avoir été accroché par un autre

L'incident est survenu le 5 janvier. Le Boeing B737 de la compagnie canadienne WestJet avec 168 passagers et six membres d'équipage attendait alors sur le tarmac de l'aéroport Pearson, de pouvoir manoeuvrer pour débarquer ces vacanciers de retour de Cancun.





Un peu après 18heures locale, l'avion a été accroché par un appareil de la compagnie charter Sunwing, en cours de remorquage par la société de services aéroportuaires Swissport. Sur des images postées sur les réseaux sociaux depuis l'appareil de WestJet, des flammes apparaissent en bout de fuselage du second appareil. Fort heureusement, "les 168 passagers et les six membres d'équipage sont indemnes", a assuré la compagnie Westjet sur son compte Twitter.