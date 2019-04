VIDÉO - Un crash-test impressionnant entre une trottinette électrique et une voiture pour alerter les usagers

Les images font froid dans le dos. Un homme roule en ville. Il ressemble en tout point à un utilisateur de trottinettes électriques lambda. Il n’a ni casque, ni protection, porte des vêtements de ville et un casque sur les oreilles. Au loin, une voiture s’élance et atteint rapidement les 50km/h, soit la vitesse autorisée en agglomération. La petite citadine croise l’usager qui lui grille la priorité et percute l’engin électrique. Le choc broie complètement la trottinette, pliée en deux et guidon cassé. Et éjecte son passager, qui rebondit sur le capot avant de finir sa chute à 17 mètres de l’impact. Tandis que son corps finit sur le pavé, le véhicule, lui, a son pare-brise cassé.





Si cette fois-ci ce n’est qu’une simulation, l'assureur frappe fort. Avec ce tout premier crash-test organisé en France, cette assurance compte sensibiliser les usagers aux dangers de ce nouveau moyen de transport. "Il y a une certaine naïveté autour de l'usage des trottinettes électriques", alerte ainsi Cécile Lechère à l’AFP. En charge de la prévention des risques routiers chez MMA, elle s’inquiète de l'expansion "anarchique" de ces engins dans les grandes villes.