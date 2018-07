VIDÉO - Un maillot de bain soluble pour s'essayer au naturisme

Pièce principale de cet équipement destiné à aider à débuter sa vie sans vêtements, un maillot de bain soluble. Une fois dans l'eau, après quelques minutes, il se dissout progressivement et laisse au fur et à mesure son porteur dans le plus simple appareil. La matière est normale, mais ce sont les coutures qui lâchent. Reste ensuite à bien gérer la sortie de l'eau, nu...