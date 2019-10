Un soldat robot est-il capable de manier des armes à feu ?

Pour présenter leurs avancées et les progrès réalisés en matière d'animations des mouvements et d'interactions avec leur environnement, Boston Dynamics a publié de nombreuses vidéos, dont le total de vues dépasse les 330 millions. Ce sont ces vidéos que Corridor a souhaité parodier, n'hésitant pas à en reprendre les codes.

Si des tels robots restent encore de la science-fiction, il n'est pas exclu de penser qu'ils puissent un jour équiper l'armée du futur. En témoignent les travaux menés par les équipes de Boston Dynamics, dont les prototypes montrent de très gros progrès au fil des ans, avec des gains de mobilité et de compétences.

Susceptibles d'intéresser des industriels qui voudraient automatiser une partie de leurs tâches, ces robots intéressent de près les responsables militaires, qui cherchent à tout prix à réduire les pertes humaines lors des conflits armés. L'utilisation croissante des drones s'inscrit illustre cette volonté d'opérer à distance, à l'aide d'armes totalement ou partiellement autonomes. Une tendance qui n'est pas sans poser des questions éthiques, morales et juridiques : en effet, difficile de désigner un coupable si un robot soldat autonome commet une bavure en pleine opération…

Cet été, France Info se demandait si les robots feraient "un jour la guerre à la place des hommes", et rappelait que "lors du dernier défilé du 14 juillet, on a pu voir plusieurs robots de l’armée française déjà en service aujourd’hui : robots démineurs, robots explorateurs, robots transporteurs de charges lourdes, drones, etc.". La robotique militaire, concluait la radio publique, est d'ores et déjà "une réalité".