VIDÉO - Un (très) jeune joueur de baseball court au ralenti jusqu'au marbre après un coup de circuit

Le petit Lennox Salcedo est devenu la star des réseaux sociaux depuis sa performance au baseball, lors d'une partie de l'équipe de Walnut, en Californie. Après avoir frappé son coup de circuit, son entraîneur lui a dit de courir le plus vite possible jusqu'au marbre. Mais le jeune garçon de 3 ans a fait exactement le contraire de ce qui lui a été recommandé en y allant au ralenti entre le troisième but et la plaque, provoquant l'hilarité des spectateurs.



Ce mercredi 2 mai 2018, Julien Dommel, dans sa chronique "Images insolites", nous parle du jeune joueur de baseball qui va au ralenti jusqu'au marbre.