Un village du Lot-et-Garonne hérite de plus d'un million d'euros en lingots et pièces d'or

À Sérignac-sur-Garonne (Lot-et-Garonne), un habitant décédé a légué toute sa fortune à son village natal. Ce dernier est millionnaire grâce aux dons d'un homme qui y a passé toute sa vie. Didier Couèque l'avait évoqué depuis 2014 mais personne ne l'avait vraiment pris au sérieux. Sans femme ni enfants, il a tenu sa promesse. Une partie du trésor était cachée dans un coffre avec trois lingots d'or et près de 170 pièces Napoléon.



Didier Couèque avait passé les 20 dernières années de sa vie dans une résidence pour personnes âgées. Son geste est sans doute une reconnaissance envers tous ceux qui l'ont accompagné. Dans son testament figure la construction de trois maisons pour accueillir de nouvelles familles. Les terrains sont acquis et les travaux vont bientôt commencer. Grâce à Monsieur Couèque, la commune est aujourd'hui entièrement désendettée.



