Une télé affichée à 30 euros alors qu'elle en vaut 500, la police a dû intervenir

Des clients du Géant Casino de Montpellier ont espéré faire l'acquisition d'un téléviseur écran plat flambant neuf dernière génération à un prix à peine croyable, de 30 à 40 euros. C'était pourtant bien affiché en rayons, mais aucun téléviseur n'est sorti du magasin à ce prix-là. Face à la grogne, une dizaine de policiers a été appelée pour calmer les esprits, et le directeur du magasin a été contraint de s'expliquer. Il invoque un bug d'affichage.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.