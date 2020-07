VIDÉO - Vietnam : cet hôtel de Hanoï est plaqué en or du sol au plafond

Sur les eaux d'un lac de Hanoï se reflète désormais un flamboyant lingot d'or géant. Le nouveau Cinq Etoiles de la capitale vietnamienne, l'hôtel "Dolce Hanoi Golden Lake"inauguré jeudi 2 avril, a tout misé sur cet emblème universel de la richesse : sur 25 étages, et dans 260 chambres, du sol au plafond, tout est plaqué en or 24 carats.

C'est le rêve fou du roi Midas : ici, tout ce qu'on voit et qu'on touche semble fait du métal précieux. Ascenseurs, poignées et même piscine, rien n'a été oublié. Les cuvettes des toilettes scintillent elles aussi, c'était bien le moins.

Nguyen Huu Duong, le propriétaire du "Dolce Hanoi Golden", est ravi. Le groupe qu'il dirige possède aussi les usines qui ont produit le mobilier plaqué or, et il relativise les 200 millions de dollars qu'a coûté la construction : "L'investissement pour ce type d'hôtel dans d'autres endroits du monde pourrait atteindre un milliard de dollars, par exemple une seule baignoire de notre hôtel coûterait près d'un million de dollars au Japon ".

Le Vietnam est l'un des pays qui a le plus strictement géré l'épidémie de Covid-19, avec une surveillance de la population, et un confinement autoritaire des cas suspects. Malgré ses 1000 km de frontière commune avec la Chine, le pays n'a officiellement enregistré aucun décès. Son secteur touristique est un des premiers au monde à redémarrer, et le Cinq Etoiles plaqué or de Hanoï se pose d'emblée en produit d'appel.