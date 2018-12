Vietnam : arrêtés pour avoir mangé un singe en direct sur Facebook

Selon les explications des autorités, l'un des individus avait acheté le primate à un chasseur, pour un peu plus de 40 euros. Les six hommes, qui ont reconnu les faits, sont passibles de poursuites pour violation des régulations concernant les espèces protégées. Le langur fait partie des animaux particulièrement menacés d'extinction. On n'en trouve plus que dans le nord Vietnam.





Selon l'AFP qui rapporte cette histoire, le pays reste un haut lieu du trafic d'animaux, menacés ou non, que ce soit pour son marché intérieur ou pour fournir la Chine voisine. Les organes d'animaux entrent dans la composition de nombreuses préparations de la pharmacopée traditionnelle et des vertus quasi-magiques leur sont prêtées. Ils sont aussi appréciés pour leur chair, au côté des tortues, des chiens et des chats.