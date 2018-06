Voiture en feu, le père du pilote fonce sur la piste et sauve son fils !

Pendant une course automobile à Boston, aux États-Unis, une voiture lancée à 300 km/h a percuté la barrière de sécurité et a pris feu instantanément. Le père du pilote en voyant la scène a couru sur la piste pour sortir son fils du véhicule. Le coureur s'en est sorti indemne mais son père pourrait être sanctionné par la société organisatrice. Seuls les secours ont le droit d'intervenir en cas d'accident et ce dernier ne portait aucune protection. Retrouvez également en images, le "chansigne", une interprétation en langue des signes des paroles de chansons pour les malentendants. Ainsi que le périple de cinq supporters Suisses qui ont atterri dans une zone de conflit armé avant d'arriver en Russie, pour assister au match de leur équipe face au Brésil.



