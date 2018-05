Vosges : la première course de tracteurs à pédales

La première course de tracteurs à pédales à Monthureux-sur-Saône, dans les Vosges, a eu lieu dimanche dernier. Une quarantaine de concurrents, équipés de casques, se sont lancés dans une descente de 300 m à bord de leurs machines taille enfant. Chute, cascade, carambolage… Tout s'est passé comme dans toute course qui se respecte.



