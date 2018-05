Vous l'attendiez ? Heinz lance "MayoChup", sa sauce mayo-ketchup !

RÉVOLUTION – Mélanger la mayonnaise et le ketchup dans une même assiette s’avère tout un art que les enfants (et parfois les plus grands) affectionnent tout particulièrement. Voilà que Heinz s’apprête à lancer sa propre gamme baptisée "MayoChup". Et comme coup de com’, la marque ne pouvait pas mieux faire !