"Wuhan-400" : un roman de 1981 a-t-il prédit l'épidémie de coronavirus ?

Les épidémies et autres armes bactériologiques font partie des ressorts classiques dans les livres d'horreur, mais la fiction peut-elle parfois rattraper la réalité ? C'est en tout cas ce que laissent entendre de nombreux internautes, qui partagent en masse les extraits d'un livre rédigé en 1981 et intitulé The Eyes of Darkness ( "Les Yeux des ténèbres" ) .

Rédigé par l'auteur américain Dean Koontz, auteur de best-sellers outre-Atlantique, cet ouvrage évoque un mystérieux virus dont les propriétés ressemblent à s'y méprendre au coronavirus. Les passages relayés sur les réseaux sociaux décrivent les ravages causés par une "arme biologique" nommée "Wuhan-400". Wuhan, tout comme la ville chinoise suspectée d'être le foyer originel de l'épidémie de coronavirus.