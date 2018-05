"Yanny" ou "Laurel" ? On connaît enfin la réponse

Le monde de l'Internet est divisé à cause d'un enregistrement audio posté sur les réseaux sociaux lundi dernier. Plus de 17 millions d'utilisateurs, allant des YouTubeurs à Stephen King, débattent sur le fait d'entendre "Yanny" ou "Laurel", et ça ne s'arrête pas là. En plus des médias qui ont publié plusieurs articles sur le sujet, une dépêche AFP y a également été consacrée. Un outil du New York Times a notamment permis de comprendre que la différence de perception est en partie due à la fréquence des ondes. Comment tout cela a-t-il commencé ? Quelle est finalement la réponse à cette énigme ?



Ce jeudi 17 mai 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "La surprise", nous parle de l'enregistrement qui partage les internautes en deux sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/05/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.