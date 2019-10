"Zombie Run", la dernière tendance de la course à pied !

JT 20H - Découvrez le "Zombie Run", une course d'obstacles au milieu des morts-vivants, qui réunit deux mille participants à Jablines en Seine-et-Marne.

La course à pied est actuellement pratiquée par une personne sur trois dans notre pays. Courir en étant poursuivi par une horde de zombies, c'est la dernière idée de ce marché. Une invention marketing de plus pour attirer les amateurs. Nous avons suivi les participants de cette épreuve de huit kilomètres avec obstacles, qui se fait de jour comme de nuit.



