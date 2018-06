Zsa Zsa vient de remporter le concours du chien le plus moche du monde

Chaque été, 60 000 animaux de compagnie sont abandonnés par leurs propriétaires. Face à cela, la Fondation 30 Millions d'Amis mène une campagne de sensibilisation en produisant un clip pour faire savoir le sort de ces animaux. A San-Francisco aux Etats-Unis, on applique l'humour pour sensibiliser grâce au concours du chien le plus moche du monde. Quel est le critère le plus déterminant qui a permis à Zsa Zsa, un bulldog femelle du Minnesota, de gagner ?



