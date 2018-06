100 disparus au large des côtes libyennes : des survivants racontent l'enfer

"Qui sauver en premier, mères ou enfants? Au final j'ai choisi de sauver ma vie!", se lamente, Amri Swileh, visiblement secoué. Ce jeune Yéménite de 26 ans fait partie des 16 rescapés du naufrage d'un bateau pneumatique transportant plus d'une centaine de migrants au large de la Libye. L'embarcation a coulé vendredi moins d'une heure après son départ.





Les passeurs "nous ont dit que nous allions être 20 sur un bateau de 8 mètres" de long. "J'ai été surpris quand j'ai vu l'embarcation. Elle était pleine (...) il y avait autour de moi 120 personnes", rapporte le jeune homme à nos confrères de l'AFP. Face à la foule, il refuse dans un premier temps de monter à bord. Les passeurs "m'ont frappé et m'ont dit: 'si tu ne montes pas, nous allons tirer sur toi', raconte Amri, en montrant ses bras couverts d'hématomes. Venu en Libye via le Soudan, il s'exécute et prend le large à l'aube.