100 jours de Biden : taxe sur les super-riches, armes à feu, génocide arménien ... ces coups réussis qu’on n’avait pas vu venir

Mais outre ces décisions fortes, qui étaient attendues par les électeurs, le natif de Scranton, en Pennsylvanie, a surpris avec des prises de position et des décisions inédites. Ainsi, après s’être attaqué aux sociétés, Joe Biden a annoncé son intention d’augmenter l’impôt sur le revenu de 37 à 39,6% pour les foyers gagnants plus de 27.000 euros par mois. Le chef d’État américain veut doubler l’impôt sur les plus-values de 20 à 39,6% pour les foyers gagnant plus de 68.000 euros par mois.

Autant de décisions appréciées des Américains. Selon deux sondages publiés dimanche, l'action de Joe Biden est jugée favorablement par une majorité, les deux tiers du pays approuvant notamment sa gestion de la pandémie. Quelque 52% des personnes interrogées lors d'une enquête pour le Washington Post et la chaîne ABC ont dit approuver "un peu" (18%) ou "nettement" (34%) la gestion du chef de l'Etat, quand 42% l'ont désapprouvé. Un second sondage, publié dimanche et réalisé par le cabinet YouGov pour la chaîne CBS, est plus favorable au président américain, avec 58% approuvant son action, contre 42% qui la désapprouvent, mais les personnes sans opinion n'ont pas été prises en compte.