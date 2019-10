100 morts en une semaine en Irak : pourquoi le pays s'enfonce dans la crise

La crise sociale et politique se poursuit dans le sang en Irak. Au moins 100 personnes ont été tuées et 5500 blessées en une semaine de manifestations et de violences dans le pays, selon la Commission gouvernementale des droits de l'Homme. Le mouvement de contestation antigouvernementale avait déjà fait 157 morts lors de sa première semaine, du 1er au 6 octobre.

L'origine de ces tirs de roquette est inconnue à l'heure actuelle. De même, les tireurs qui ont abattu des dizaines de manifestants lors de la première semaine de contestation, début octobre, n'ont pas été identifiés. Ce lourd bilan n'a pas découragé les protestataires, rassemblés jour et nuit place Tahrir à Bagdad, ou dans différentes villes du sud du pays. Ils réclament la "chute du régime", le départ de toute la classe politique arrivée au pouvoir à la chute du dictateur Saddam Hussein en 2003, et dénoncent le manque de services publics ainsi que la corruption.

Ce mardi soir, le président irakien Barham Saleh a reçu le Premier ministre Adel Abdel Mahdi et le chef du Parlement Mohammed al-Halboussi, qui avait appelé plus tôt le Premier ministre à se présenter "immédiatement" devant l'Assemblée. Le sort du chef du gouvernement, âgé de 77 ans et sans base partisane ni populaire, est désormais entre les mains du Parlement.

Les lignes semblent d'ailleurs bouger au sein du Parlement, notamment entre les deux plus gros groupes, celui des députés favorables à l'influent leader chiite Moqtada Sadr, et celui des députés fidèles au chef des paramilitaires pro-Iran, Hadi al-Ameri. Ce dernier, qui avait jusque-là soutenu le Premier ministre Abdel Mahdi, a dit accepter de "travailler avec" Moqtada Sadr. Celui-ci réclame depuis début octobre la démission d'un gouvernement qu'il avait aidé à former il y a un an.

Alors que les députés, notamment sadristes, réclament une séance de questions puis un vote de défiance, le Premier ministre n'a pas encore réagi et le Parlement a consacré sa séance de mercredi au seul vote de l'abaissement de l'âge de la retraite. Dans le même temps, l'ayatollah Ali Khamenei, Guide suprême de l'Iran, très actif en Irak, a mis en garde contre "le vide" dont ne sortirait "aucune action positive".