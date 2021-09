11-Septembre : 20 ans après, les vétérans d'Afghanistan s’interrogent sur le sens de leur sacrifice

Pourtant, partout aux États-Unis, les vétérans bénéficient d’un grand soutien de la part de la population. Ils sont notamment célébrés lors des rencontres sportives, sont prioritaires dans les transports et bénéficient de réductions dans de nombreuses enseignes... Mais il en faudra probablement plus pour soutenir les 980.000 soldats envoyés pendant les vingt ans de guerre en Afghanistan.

"Je suis bien content de ne plus porter cet uniforme", assure ainsi le vétéran Erik Edstrom. Alors qu'il avait toujours voulu s'engager dans l'armée, il tient depuis son retour de mission un discours quasi anti-militariste. "Je trouve hypocrite et vain de célébrer ces anciens combattants alors que personne ne s’était intéressé à ce qu’ils étaient partis faire. Et ça, c’est pas du patriotisme, ça revient plutôt à trahir nos soldats", souligne-t-il, sévère.

"On peut dire que c’est un joli cadeau pour les 20 ans du 11 septembre d’en finir avec cette guerre stupide", observe à son tour Dan Berschinski. S’il est revenu de la guerre en survivant à l'explosion d'une mine artisanale, il a perdu ses deux jambes, a eu la main arrachée et la mâchoire brisée. Après des mois de d’hospitalisation, d’opérations et quatre ans de rééducation, il se déplace désormais grâce à des prothèses et un fauteuil roulant.