11-septembre : Joe Biden au Pentagone pour clore les commémorations

Le président Joe Biden préside en silence l'hommage aux 2.977 morts (dont 2.753 à New York) depuis l'impressionnant mémorial de Manhattan construit au pied de nouveaux gratte-ciels, sur "Ground Zero", où s'élevaient jadis les tours jumelles du World Trade Center (WTC). À 08H46 (14H46, heure française), l'heure où le premier avion piraté par cinq des 19 jihadistes avait percuté la tour nord du WTC, une minute de silence sera observée au mémorial.

La reine Elizabeth II a rendu hommage samedi aux victimes des attentats jihadistes du 11-Septembre commis il y a vingt ans, ainsi qu'à ceux qui se sont ensuite attelés à "reconstruire", dans un message adressé au président américain Joe Biden. "Mes pensées et prières - et celles de ma famille et du pays tout entier - demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu'auprès des premiers intervenants et des secouristes", a déclaré Elizabeth II à l'occasion de la commémoration des vingt ans de ces attentats d'Al-Qaïda.

"Le 11 septembre, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie et honorons ceux qui ont tout risqué pour les aider. Même dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants, le meilleur de la nature humaine peut transparaître. L'UE se tient aux côtés des Etats-Unis pour défendre la liberté et la compassion contre la haine", a-t-elle tweeté.

Juste après la seconde minute de silence, Bruce Springsteen, le boss du rock américain, vient d'interpréter sa chanson "I'll see you in my dreams"

Après avoir rendu hommage au "courage" des pompiers, policiers ou secouristes intervenus ce jour-là, Donald Trump a sévèrement critiqué l'action de son successeur démocrate à la Maison Blanche et la fin de la plus longue guerre de l'Amérique, déclenchée après les attaques d'Al-Qaïda le 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3.000 morts.

"Tous au même moment, nous avons appris que nos vies seraient changées pour toujours", se souvient l'ancien président américain George W. Bush, en rendant hommage aux victimes du vol 93, écrasé dans un champ de Pennsylvanie. "Nous commémorons votre perte et partageons votre peine. Nous rendons hommage à ces hommes et ces femmes."

"Dans les mois qui ont suivi les attaques, j'ai mené avec fierté un peuple américain résiliant et fier", assure George W. Bush. Aujourd'hui, "le champ politique est devenu le champ de l'affrontement. Je suis inquiet quant à notre futur commun. En ce jour de deuil, j'ai vu des millions d'Américains s'entraider, prendre la main du voisin et se rallier à la cause commune : c'est l'Amérique que je connais. J'ai vu la main tendue pour accueillir des réfugiés et des immigrés : c'est l'Amérique que je connais."

Le quartier général du département de la Défense était le dernier acte du déplacement du président américain, qui s'est rendu sur les trois sites endeuillés par les attaques. Le démocrate s'est recueilli devant le mémorial du Pentagone, avec sa femme Jill Biden, ainsi que la vice-présidente Kamala Harris et son mari Doug Emhoff, et ont participé à une cérémonie de dépôt de gerbes.

La cérémonie est présidée par Joe Biden et son épouse Jill depuis le mémorial des tours du World Trade Center à New York. Comme chaque 11 septembre, trois heures durant, sont égrenés au mémorial de New York les noms de près de 3.000 morts. Cette année, les familles des victimes ont été invités à participer à la lecture des noms.

À 08H46, heure de New York - l'heure à laquelle le premier Boeing 767 s'est écrasé sur le WTC -, une minute de silence sera observée au mémorial. Cinq autres minutes de silence et des hommages musicaux se succèderont jusqu'à 12H30 (18H30, heure française) pour marquer les tragédies du 11 septembre 2001 : l'effondrement des tours de New York, l'attaque contre le Pentagone près de Washington et le crash d'un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).