11-Septembre : l'ex-chef des pompiers de New-York meurt d'un cancer, comme des dizaines de soldats du feu avant lui

Considérés comme des héros, ils sont des milliers aujourd'hui à être atteints par de multiples affections allant de l'asthme au cancer, provoquées selon eux par les poussières toxiques des décombres des tours jumelles. Quelque 65.000 personnes, dont plus de 50.000 membres des équipes de secours, ont été prises en charge par un programme spécial, le World Trade Center Health program, qui dépend des CDC, l'organe fédéral de prévention et de contrôle des maladies. Un programme qui a mis du temps à voir le jour : durant des années, le gouvernement a fermé les yeux sur la réalité des conséquences des attentats. Dans un rapport remis en juillet 2011, Washington avait rejeté, faute de preuves scientifiques, tout lien de cause à effet entre l'exposition à ces poussières et les nombreux cas de cancers contractés par les pompiers et les policiers new-yorkais.

Pour la communauté scientifique, le lien entre l'exposition aux poussières et les nombreux cas de cancer est indiscutable : à l'occasion du dixième anniversaire des attentats, la revue scientifique britannique The Lancet avait publié tout un dossier sur le sujet. Selon les auteurs de l'étude, l'association entre l'exposition et le cancer est "biologiquement plausible, car certains contaminants dans la poussière du World Trade Center sont des carcinogènes connus".





Les chercheurs se sont aussi intéressés à quelque 27.000 personnes, sur les 50.000 qui ont prêté secours. Parmi elles, 28% souffraient d'asthme, 42% de sinusite, 39% de reflux gastro-oesophagien. Près de la moitié avait des capacités respiratoires amoindries. 28% souffraient de dépression, 32% de stress post-traumatique, 21% de désordre panique... Imaginant les données qui seront publiées lors du 20ème anniversaire, le Dr Matthew Mauer, du département de la santé de l'Etat de New York, a estimé que "l'avenir est trouble, comme les panaches de fumée âcre qui se sont élevés à New York il y a dix ans".