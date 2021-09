11-septembre : la Freedom Tower, symbole de la résilience de New York

Enraciné près des anciennes tours jumelles, il est le nouveau gardien de New-York. Inauguré en 2014, le One World Trade Center, à 541 mètres, soit le plus haut bâtiment des États-Unis, est vite devenu une tour emblématique de la capitale économique américaine et le symbole de résilience après l’horreur des attentats du 11 septembre 2001.

Personne à New-York n'a remis en question l’idée d’ériger un autre gratte-ciel à la place des tours jumelles, et ce, en dépit des images traumatisantes de ces gens sautant dans le vide pour échapper au brasier. Après les attentats, de nouvelles idées ont ainsi été lancées pour évacuer les gens autrement que par les escaliers. Les ingénieurs ont imaginé une espèce de toboggan géant ou encore un câble auquel on s’accrocherait avant de sauter dans le vide, raconte Ken Lewis.

De nouvelles normes de sécurité ont ainsi été créées telles l’élargissement des cages d’escaliers pour permettre une évacuation rapide de cette tour de 104 étages, l’installation d’une signalisation lumineuse au sol comme dans les avions et le déploiement de caméras et d’outils de communication résistant au feu à chaque étage. L’objectif est "d’évacuer tout le bâtiment en une heure maximum".

Près de 20 ans après les attentats, la pandémie est passée par là. De fait, One WTC et la plupart des prestigieuses tours de Manhattan sont restées vides des mois durant. Si aujourd’hui, les tours de bureaux n’ont pas retrouvé leur taux d’occupation d’avant la crise, la prééminence des gratte-ciels new-yorkais ne semble pas remise en cause. Une tour de quelque 600 appartements se révèle même en construction à Brooklyn et une vingtaine d’autres, en gestation à travers New-York.