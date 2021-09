11-Septembre : 20 ans plus tard, des milliers de malades à cause des substances toxiques

Près de 3000 morts et plus de 6000 blessés. C'est le bilan avancé dès qu'on évoque les attentats de 2001 à New York et l'effondrement du World Trade Center. Pourtant, un autre chiffre ne cesse de grossir au fil des ans : celui des personnes atteintes de cancers et d'autres maladies graves, liées au nuage toxique qui a plané des semaines durant sur le sud de Manhattan.

En effet, dans les huit mois qui suivirent l'effondrement des deux tours, des dizaines de milliers de personnes sont intervenues sur le site. D'autres - dont beaucoup d'immigrés - ont nettoyé "Ground Zero". Ils ont déblayé quelque 1,8 million de tonnes de débris, pour un salaire horaire de 7,5 à 10 dollars, alors légèrement supérieur au salaire minimum. Une somme dérisoire au regard du risque encouru : tous ignoraient qu'ils allaient être exposés à des substances toxiques et cancérigènes, notamment le plomb et l'amiante. Et ainsi développer maladies respiratoires, amiantose, stress post-traumatique et dépression.