11h-18h, "temps exécutif", Twitter… l’agenda de Donald Trump serait de plus en plus léger

Ainsi, selon Axios, alors que Barack Obama arrivait au Bureau Ovale entre 9 et 10h après avoir fait du sport et que George W.Bush débutait avant 7h chaque matin, le 45e président des Etats-Unis commencerait quant à lui ses journées de travail à… 11h. Pour les achever aux alentours de 18h. Entre- temps, c’est un peu le flou artistique d’après les pages d’agenda que le site d’informations a pu consulter. Le nombre de réunions est notamment particulièrement réduit pendant que les "temps exécutifs" sont privilégiés. Des "temps exécutifs" aux contours bien flous mais qui seraient principalement consacrés, selon des responsables américains, à la télévision et à Twitter dans sa résidence privée.