13 soldats morts au Mali : épinglé par un haut gradé, Charlie Hebdo défend son "esprit satirique"

Singeant une campagne de recrutement de l'armée française pour l'opération Barkhane, au Mali, Charlie avait publié, en ligne, et non dans son édition du mercredi 27 novembre, cinq dessins, tous plus sarcastiques les uns que les autres, moquant une communication qui gomme les risques liés à la condition militaire. Utilisant les slogans de la Grande muette, ils font dire à un squelette, vêtu d'un uniforme et d'un béret rouge, puis à un soldat enfermé dans un cercueil multi-décoré : "Je protège mon pays, je progresse dans ma vie". Dans un autre, on peut voir une couronne de fleurs mortuaire ainsi légendée : "J'ai soif d'aventure pour ceux qui ont faim de liberté". Ou encore, accompagnant le dessin d'un groupe de soldats affligés portant un cercueil : "Je suis tourné vers les autres, et vers mon avenir".