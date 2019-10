16 morts au cours de manifestations contre le Premier ministre éthiopien (et prix Nobel de la paix)

TENSIONS - Au moins 16 personnes ont été tuées en Ethiopie au cours de manifestations hostiles au Premier ministre Abiy Ahmed, récemment nommé prix Nobel de la paix 2019. Les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants et des affrontements interethniques ont eu lieu.

Une dizaine de jours seulement après que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a reçu le prix Nobel de la paix, de violentes manifestations dans ce pays de l'est de l'Afrique ont fait au moins 16 morts. Des protestations contre le Premier ministre qui interviennent sur fond de divisions au sein de l'ethnie oromo.

"A ce stade nous avons 16 morts confirmés mais leur nombre doit être supérieur car de nouvelles informations circulent qui restent à confirmer", a déclaré à l'AFP un chercheur d'Amnesty International, Fisseha Tekle. Ce dernier précise que les forces de l'ordre ont ouvert le feu sur des manifestants lors des violences mais que celles-ci prennent de plus en plus la forme d'affrontements sur des bases ethniques et religieuses.

"Certains ont été tués à coups de bâton, de machette, des maisons ont été incendiées. Des gens ont même utilisé des balles et des armes légères pour tuer, pour se combattre", a indiqué le chercheur, pour qui "il n'y a pas de signe d'apaisement". Les violences ont éclaté dans la capitale Addis Abeba et dans la région d'Orimia.