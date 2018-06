2 000 enfants de migrants séparés de leurs parents : Melania Trump entre dans la polémique

Melania Trump parviendra-t-elle à faire bouger les choses ? Alors que les Etats-Unis sont une fois de plus engluées dans un affrontement entre républicains et démocrates à propos des lois sur l’immigration, la Première dame est entrée dans le débat à propos des enfants de migrants séparés de leurs parents.





"Mme Trump déteste voir des enfants séparés de leur famille et espère que les deux camps du Congrès pourront enfin tomber d’accord pour faire aboutir une réforme réussie de l’immigration", a déclaré dimanche sur CNN la directrice de la communication de la First lady. La politique actuelle de tolérance zéro à la frontière avec le Mexique est violemment dénoncée par l’opposition démocrate et provoque également le malaise dans les rangs républicains. Elle a conduit depuis la mi-avril à ce que 2 000 enfants soient séparés de leurs parents, rentrés illégalement aux Etats-Unis (les enfants ne peuvent être envoyés dans la prison où sont détenus les parents).