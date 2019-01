2262 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée en 2018

Un nombre en baisse, mais toujours aussi préoccupant. En 2018, un total de 2262 migrants sont morts en tentant de traverser la Méditerranée. 113.482 personnes sont, elles, bien arrivées en Europe par la mer, essentiellement via l'Espagne. Le premier pays d'origine des migrants était la Guinée (13.068 personnes), suivi du Maroc (12.745) et du Mali (10.347). La Syrie n'était que le quatrième pays d'origine des arrivants, suivie de l'Afghanistan et de l'Irak.





Ces données ont été publiées par le Haut commissariat de l'ONU aux réfugiés (HCR), qui fait état de chiffres en baisse par rapport à 2017, aussi bien du point de vue de la mortalité que du nombre de migrants en partance. L'année précédente en effet, 3.139 personnes étaient "mortes ou portées disparues" dans leur tentative de traversée. Quand le nombre d'arrivées par la mer s'élevait à 172.301 individus. Le niveau des arrivées continue de chuter par rapport au "pic" de 1,015 million enregistré en 2015.