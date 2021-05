25 euros l'injection : la Serbie rémunère ses vaccinés contre le Covid-19

La Serbie opte essentiellement pour cette solution afin d'inciter les réticents à se faire injecter une dose. Le pays, en pointe en matière de vaccination de sa population, avec à ce jour 1,3 million de personnes ayant reçu les deux doses, pour 7 millions d'habitants, veut relancer sa campagne d'immunisation, alors que l'intérêt du public a diminué. "Tous ceux qui ont déjà reçu une ou deux doses et tous ceux qui se feront vacciner avec au moins une dose d'ici au 31 mai toucheront 3000 dinars (25 euros)", a donc déclaré Aleksandar Vucic, invité à une télévision locale. Il a ajouté espérer que près de trois millions de personnes seraient ainsi vaccinées fin mai avec au moins une dose de vaccin.

Le pays balkanique a acheté des millions de doses de vaccins, aussi bien auprès des laboratoires occidentaux que chez leurs concurrents chinois et russes. Fin mars, les autorités serbes avaient même invité pendant plusieurs jours des ressortissants des pays de la région à venir se faire vacciner en Serbie. Les autorités souhaitent par cette nouvelle initiative "récompenser les gens qui ont fait preuve de responsabilité", a indiqué le président serbe. Il a également annoncé que les employés du secteur public qui n'ont pas été vaccinés ne pourraient plus bénéficier d'indemnités pendant l'arrêt maladie si c'est pour avoir contracté le virus.

L'épidémiologiste serbe Zoran Radovanovic estime toutefois que l'incitation à se faire vacciner en proposant de l'argent peut être une arme à double tranchant. "Cela poussera certains qui vivent dans une extrême pauvreté à se faire vacciner, mais va provoquer de la résistance chez d'autres", a-t-il mis en garde. "La logique est la suivante : si l'État me paie pour faire quelque chose et me dit que c'est pour mon bien, il y a alors quelque chose de louche", poursuit cet expert.

Cette initiative gouvernementale, la première du genre en Europe, rappelle celle déjà utilisée aux États-Unis. Plusieurs États ont en effet lancé des opérations pour attirer les réfractaires. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a ainsi promis une bière gratuite à toute personne de plus de 21 ans recevant une première dose de vaccin. La maire de Washington, Muriel Bowser, a annoncé une initiative similaire : une bière gratuite en échange d'une injection du vaccin à dose unique Johnson & Johnson. Mais la promotion est limitée à quelques heures ce jeudi et dans un seul centre de vaccination de la capitale fédérale.

Dans d'autres pays, des sociétés ont proposé des avantages à leurs employés pour accepter de se faire vacciner.