27 ans dans le coma, elle se réveille

Les miracles arrivent parfois quand on ne s’y attend pas. Mounira Omar, une Emirati, avait 32 ans lorsqu'elle a été blessée dans un accident de la circulation en 1991, en emmenant son fils à l'école dans la ville d'al-Aïn (est). Son fils, Omar, a survécu à l'accident et a pu voir sa mère se réveiller près de trois décennies plus tard dans un hôpital en Allemagne, où elle avait été transférée. "J'ai toujours cru que l'état de santé de ma mère allait s'améliorer", a déclaré le fils aujourd’hui âgé de 32 ans. "De nombreux médecins nous avaient dit de ne pas nous attendre à grand-chose après 15 ou 20 ans dans le coma, mais je n'ai jamais accepté cela", a-t-il ajouté. "Tout est entre les mains de Dieu et je n'ai jamais perdu espoir", a-t-il dit.





Son réveil a cependant été fortement facilité par le travail acharné du personnel médical allemand, avec des séances régulières de physiothérapie et un traitement médicamenteux contre l'épilepsie. Son médecin traitant, Friedemann Müller, préfère pour sa part parler de stade intermédiaire de "coma éveillé".