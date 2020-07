4 questions pour comprendre le projet d'annexion de la Cisjordanie par Israël

C'est un conflit devenu toile de fond de l'actualité. Et pourtant, il connaît en ce moment un tournant crucial. Alors que l'accord de gouvernement d'union signé ce printemps prévoyait qu'Israël se prononce ce 1er juillet sur la mise en oeuvre du "plan de paix", qui prévoit, entre autres, l'annexion d'une partie de la Cisjordanie, cette annonce se fait attendre. Entre les tractations de dernière minute et le désaccord de plusieurs Etats et instances internationales, la mise en place de ce projet proposé par Donald Trump prend du retard. Et pendant ce temps, la colère des Palestiniens monte, poussant les deux partis ennemis à s'allier après dix ans de conflit.

Pour tout comprendre sur ce dossier crucial, il faut au moins remonter au 28 janvier dernier. Le président américain, accompagné du chef de gouvernement israélien, dévoile alors son idée pour venir à bout du conflit israélo-palestinien. Baptisé "plan de paix pour le Proche-Orient", il est supposé être la seule "solution réaliste", pour reprendre les mots de Donald Trump. Il part de la situation sur le terrain et non - comme c'était le cas jusqu'à présent - du droit international et des résolutions de l'ONU. Il prévoit donc l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par l'Etat hébreu depuis 1967. Dans ces colonies, la population a plus que triplé depuis les années 90, pour dépasser aujourd'hui les 450.000 Israéliens. Plus de 2,8 millions de Palestiniens y vivent. Cette "Vision", comme la décrivait alors le locataire de la Maison blanche, prévoit également la création d'un Etat palestinien démilitarisé divisé en mosaïque dans la région. Et sans Jérusalem-Est pour capitale.

Une situation très embarrassante pour le Premier ministre, à cause de sa base électorale qui "souhaite une annexion encore plus vaste", comme l'a souligné Daniel Shapiro. "Avec moins de coordination avec les autres acteurs concernés, le plus tôt possible et sans donner quoi que ce soit aux Palestiniens."

Si Benjamin Netanyahu avait décrit le programme de son proche allié comme une "opportunité historique", il tarde à l'enclencher. A la place, le Premier ministre multiplie les consultations avec des responsables américains. Cette semaine, il a rencontré à Jérusalem Avi Berkowitz et David Friedman. Respectivement le conseiller spécial de Donald Trump et l'ambassadeur américain en Israël. Et il semblerait qu'une partie de ces débats portent sur "des gestes envers les Palestiniens", comme l'a expliqué à l'AFP Daniel Shapiro. Selon l'ancien ambassadeur en Israël, il pourrait y avoir des "tensions entre Netanyahu et la Maison Blanche sur ce sujet".

Mais depuis quelques jours, la discussion n'est plus le mot d'ordre. La tension se fait plus forte, avec une série de manifestations. Dans l'enclave de Gaza, des milliers de Palestiniens ont manifesté ce mercredi 1er juillet, tandis que de plus petits rassemblements ont eu lieu à Ramallah, en Cisjordanie, et Jéricho, plus grande ville palestinienne dans la vallée du Jourdain, où d'anciens députés et ministres israéliens se sont joints à des dizaines d'habitants.

Plus surprenant encore - et inquiétant pour le camp hébreu - les deux principaux mouvements palestiniens, le Fatah laïc et le Hamas islamiste, se sont alliés dans ce combat. Une première depuis 2007. Ces frères ennemis se sont engagés ce jeudi 2 juillet à s'exprimer "d'une seule et même voix" contre le "plan de paix". Lors d'une rare conférence de presse commune, ils ont assuré vouloir ouvrir "une nouvelle page" afin de "mettre en place tous les mécanismes pour assurer l'unité nationale", pour reprendre les mots du secrétaire général du Fatah, Jibril Rajoub. Preuve, s'il en fallait une, que les deux formations considèrent que le projet d'annexion est "très dangereux et "assez important pour mettre de côté leurs différences", comme l'a souligné auprès de l'AFP l'analyste Ghassan al-Khatib.