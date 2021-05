42 morts dans les frappes israéliennes, Gaza connait sa journée la plus sanglante

Dès les premières heures ce dimanche, l’aviation israélienne a mené son raid le plus intense de la semaine contre la bande de Gaza, tuant 42 personnes dont de nombreux enfants. C'est le plus lourd bilan humain quotidien depuis le début des affrontements.

Septième jour de conflit et aucun signe de répit, en dépit des tentatives diplomatiques. Entre le samedi 15 et le dimanche 16 mai, les bruits des bombardements ont rugi toute la nuit au-dessus de l'enclave palestinienne.

En représailles, le mouvement islamiste a tiré des barrages de roquettes sur Tel Aviv et les villes du sud d'Israël. Dans la seule nuit de samedi à dimanche, 120 d'entres elles ont été lancées sur l'État hébreu, portant à plus de 3000 leur nombre depuis le début du conflit.

Au total, le bilan des ces tirs et attaques de part et d'autre ne cesse de s'alourdir. Depuis le 10 mai, 192 Palestiniens ont perdu la vie dans les bombardements israéliens sur Gaza, et plus de 1230 ont été blessés. En Israël, au moins dix personnes ont été tuées par des roquettes tirées depuis la Palestine, et 282 ont été blessées.