48h dans les entrailles de Tchernobyl : comment l'Ukraine surfe sur la tendance pour attirer les touristes, 33 ans après la tragédie nucléaire

La région de Tchernobyl a vu son tourisme exploser ces six derniers mois. Cette manne financière pourrait en réjouir plus d'un s'il n'y avait pas une dimension jugée parfois amorale à cet engouement. Car le site de l'accident nucléaire le plus dramatique de l'histoire accueille chaque jour des centaines de visiteurs, à la curiosité piquée au vif avec la diffusion de la série Chernobyl sur Netflix, qui retrace le drame nucléaire survenu le 26 avril 1986, à Prypiat, en Ukraine.





Une nouvelle destination touristique prisée, aux antipodes des plages de sables fins et capitales européennes, qui voit les visiteurs affluer progressivement, en même temps que l'offre se développe. Nos équipes de la rédaction se sont envolés pour Tchernobyl afin de tenter de faire lumière sur le phénomène.