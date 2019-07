50 ans après... "Allô Houston, ici la Lune"

La mission Apollo 11 était en permanence suivie depuis Cap Canaveral, une salle devenue mythique. Il s'agit du centre de contrôle de Houston. La NASA l'a reconstitué à l'identique. Un bond de cinquante ans dans le passé qui a nécessité trois ans de travaux et près de cinq millions d'euros. Ouvert aux visiteurs, ils sont des milliers chaque jour à revivre le premier pas de l'homme sur la Lune en direct, en son et en images.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.