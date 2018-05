50 pence par unité d'alcool : l'Ecosse adopte un prix minimal pour l'alcool

"Je pense que des pays en Europe et ailleurs chercheront à reproduire ce qui a été fait ici en Écosse", a déclaré à l'AFP la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, ajoutant que l'Irlande et le Pays de Galles souhaiteraient également mettre en place un prix minimum. La mesure, saluée par des professionnels de santé et des associations, avait été anticipée depuis longtemps par les commerçants. Certains d'entre eux estiment même qu'elle permettra d'aligner les prix entre commerces indépendants et supermarchés, qui pouvaient auparavant effectuer d'importants rabais, par exemple sur de gros packs de bières.