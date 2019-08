500 migrants secourus par les navires Open Arms et Ocean Viking continuent d'errer en mer Méditerranée

Le navire humanitaire Ocean Viking a secouru lundi 12 août 105 migrants supplémentaires dans les eaux internationales au large de la Libye, et compte désormais 356 personnes à la recherche d'un port sûr pour débarquer. Dans le même temps, plus de 150 migrants restent bloqués sur le navire espagnol Open Arms au large de l'île italienne de Lampedusa. Certains sont dessus depuis plus de 10 jours.





L'opération de sauvetage de ce lundi a été plus compliquée que les précédentes : quand les zodiacs des marins-sauveteurs sont arrivés à sa hauteur, le canot où se trouvaient 105 hommes et adolescents avait commencé à se dégonfler et plus d'une demi-douzaine de personnes sont tombées à l'eau, mais tous sont sains et saufs.





L'Ocean Viking est équipé pour accueillir entre 200 et 250 personnes dans de bonnes conditions dans des conteneurs aménagés sur le pont, mais il a encore la capacité de recueillir de nouveaux migrants si la situation l'impose, affirment les deux ONG. Le grand bateau rouge restait donc au large de la Libye, d'autant qu'un autre canot, parti en même temps que celui secouru lundi, avait été signalé.