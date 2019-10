70 ans du régime chinois : Pékin démontre sa force

JT 20H - Ce mardi, le régime communiste chinois a célébré avec un incroyable faste les 70 ans de la prise du pouvoir par Mao Zedong. Ce 1er octobre a également été marqué par de violents affrontements à Hong Kong.

C'est le plus grand défilé jamais organisé en Chine, le pays de tous les superlatifs. Un déploiement de force avec des armes classiques ou plus modernes. Il y a 70 ans, Mao Zedong fondait la République populaire de Chine sur cette même place. Le nouvel homme fort du pays, Xi Jinping, entend bien démontrer la puissance de la Chine. Un message pour l'Amérique de Donald Trump.



