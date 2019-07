737 Max : le désastre financier Boeing

Le dernier best-seller de Boeing, 737 Max, crée une perte massive de trois milliards de dollars pour la compagnie. C'est une perte-record au deuxième trimestre pour cette dernière. Elle a commandé plus de 5 000 exemplaires, pourtant ils sont désormais interdits de vols par les autorités américaines, européennes et chinoises, depuis mi-mars. Pour cause, deux crashs causant près de 350 morts en Asie du Sud et en Ethiopie. Il se pourrait que ce soit tout le bénéfice annuel de dix milliards de dollars de Boeing qui soit englouti à la suite de cette affaire. Quand le 737 Max pourra-t-il reprendre les airs ?



