8 corps retrouvés après l'incendie d'un bateau au large de la Californie, des dizaines de passagers recherchés

Les autorités américaines redoutaient un lourd bilan et les dernières annonces des secouristes n'ont fait que le confirmer : 8 corps ont été retrouvés par les secours, lundi 2 septembre, après l'incendie qui a touché le "Conception", un bateau de tourisme au large de la Californie, dans lequel 33 passagers ont vraisemblablement été piégés par les flammes pendant leur sommeil. Ils sont officiellement portés disparus. Les gardes-côtes, qui ont annoncé ce second bilan, ont également précisé qu'ils étaient toujours à la recherche d'une grosse vingtaine de passagers, portés disparus. Les quatre nouvelles victimes identifiées sont "deux hommes adultes et deux femmes adultes" qui n'ont pas été formellement identifiés, a précisé le shérif Brown.





Les secours ont déployé un important dispositif, avec plongeurs et hélicoptères, pour ratisser la zone à la recherche d'éventuels survivants mais les autorités redoutent que les 26 disparus restants ne soient restés prisonniers des flammes. "Nos efforts se poursuivront toute la nuit et jusqu'à demain (mardi) matin. Mais je pense que nous devons tous nous préparer au pire", a déclaré Monica Rochester, capitaine des gardes-côtes.